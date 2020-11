Chef der ALM-Labore schlägt Alarm - Corona-Testkapazitäten versiebzehnfacht

BERLIN (Dow Jones)--Der Chef der Akkreditierten Labore in der Medizin (ALM), Michael Müller, hat angesichts der zunehmenden Nachfrage nach Corona-Tests eindringlich vor einer Überlastung des Systems gewarnt. Seit Beginn der Pandemie in Deutschland hätten sich die Kapazitäten von ungefähr 100.000 auf nun 1,7 Millionen pro Woche etwa versiebzehnfacht, sagte Müller beim Wirtschaftstag des CDU-Wirtschaftstages. Derzeit würden rund 1,2 bis 1,3 Millionen Corona-Tests pro Woche durchgeführt. Es sei nun zu beobachten, dass "die Labore auch an den Rand ihrer Belastungsfähigkeit kommen und nicht alles untersuchen können, was an sie herangetragen wird", warnte Müller.

Die Fachärzte und medizinisch-technischen Assistenten in den fast 190 Laboren deutschlandweit arbeiteten derzeit oft im 24-Stunden-Betrieb und auch an Samstagen und Sonntagen, so Müller, der selbst auch Geschäftsführer der MVZ Labor 28 GmbH ist. Deswegen sei es wichtig, sich nun zu fokussieren und nur diejenigen Untersuchungen durchzuführen, "die tatsächlich vordringlich sind". Das Robert-Koch-Institut (RKI) habe dazu jüngst eine hilfreiche Richtlinie erlassen, so der ALM-Vorstandsvorsitzende.

Die Erhöhung der Testkapazitäten sei nicht ohne erhebliche Investitionen in Infrastruktur und Personal möglich gewesen. Dennoch sei das Personal inzwischen "wie leer gefegt". Müller appellierte daher erneut an das Einhalten der AHA-Regeln, regelmäßiges Lüften, die Kontaktreduktion und das Nutzen der Corona-Warn-App. Dennoch zeigte er sich vorsichtig zuversichtlich, "dass das Infektionsgeschehen sich jetzt stabilisiert". Am Montag hatte das RKI 10.824 neue Corona-Fälle gemeldet.

