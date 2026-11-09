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Chef der Eurogruppe deutet Paketlösung bei EZB-Spitzenpositionen an

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Der Chef der Eurogruppe, Kyriakos Pierrakakis, hat eine Paketlösung bei der Besetzung vakant werdender Spitzenpositionen bei der Europäischen Zentralbank (EZB) angedeutet. "Es ist möglich, dass alle drei Ernennungen auf Ebene der europäischen Staats- und Regierungschefs gemeinsam beraten werden, um eine Konsensfindung zu erleichtern", heißt es in einer Erklärung des griechischen Finanzministers.

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Pierrakakis verwies darauf, dass zwei Kandidaten "mit umfassender Erfahrung und internationalem Ansehen" für das Amt des EZB-Präsidenten vorgeschlagen worden seien: der Spanier Pablo Hernández de Cos und der Niederländer Klaas Knot. "Parallel dazu müssen auch der Posten von Isabel Schnabel, die am 4. Januar ausscheidet, sowie der von Philip Lane, dessen Amtszeit Ende Mai endet, neu besetzt werden", erläuterte er.

Die endgültige Entscheidung über diese Personalien liege beim Europäischen Rat.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 09, 2026 10:18 ET (15:18 GMT)

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