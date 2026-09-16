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Chef des Großaktionärs Frasers wird neuer Aufsichtsratschef bei Hugo Boss

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METZINGEN (dpa-AFX) - Der erst kürzlich durch den Rücktritt von Stephan Sturm freigewordene Posten des Aufsichtsratschefs bei Hugo Boss ist wieder besetzt. Michael Murray, Chef des Großaktionärs Frasers Group, sei vom Aufsichtsrat als dessen neuer Vorsitzender gewählt worden, teilte der Modekonzern am Mittwoch in Metzingen mit. Murray war bereits seit Mai 2025 Mitglied in dem Gremium.

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Dem Personalwechsel vorangegangen war ein Streit mit Vorgänger Sturm und der Frasers Group: Der frühere Aufsichtsratschef hatte nach der gescheiterten Übernahme durch den britischen Konzern zu Wochenbeginn verkündet, sein Mandat niederzulegen und aus dem Gremium auszuscheiden. Für ihn soll nun als Nachfolger im Aufsichtsrat der Wirtschaftsprüfer Robert Palmer gerichtlich bestellt werden.

Die Frasers Group hatte in den vergangenen Monaten versucht, bei Hugo Boss ans Ruder zu kommen. Die Übernahme war zwar knapp gescheitert, allerdings hielten die Briten zuletzt fast 48 Prozent an dem Modehaus. Das Verhältnis zwischen Großaktionär und Unternehmensführung war dabei schon länger angespannt: Frasers hatte Aufsichtsratschef Sturm im Dezember etwa das Vertrauen entzogen. Streit gab es unter anderem um die Dividendenzahlung. Sturm war Mitglied und Chef des Gremiums seit Mai 2025./tav/stk

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18.08.26 HUGO BOSS Halten DZ BANK
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04.08.26 HUGO BOSS Hold Jefferies & Company Inc.

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