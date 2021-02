Chef-Pathologe: Menschen sterben an - nicht mit Corona

GO

Heute im Fokus

Asiatische Börsen uneinheitlich -- Buffett steigt groß bei Verizon und Chevron ein -- Beiersdorf verdient weniger -- Permira senkt Teamviewer-Anteil

Kinnevik will Zalando-Anteile an eigene Aktionäre weitergeben. NORMA mit Erholung im Schlussquartal. Biden wirbt für riesiges Konjunkturpaket. Fehlüberweisung: Citigroup erhält halbe Milliarde Dollar nicht zurück. Nestlé verkauft Wassergeschäft in Nordamerika. Japans Exporte legen erneut zu - aber weniger als erwartet.