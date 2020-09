Chefhaushälter der Union kritisiert Haushaltspläne von Scholz

BERLIN (Dow Jones)--Der haushaltspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Eckhardt Rehberg (CDU), hat Haushaltslöcher in der Finanzplanung der Bundesregierung ab 2022 kritisiert. "Ich hätte eigentlich erwartet, dass der Bundesfinanzminister in vielen Bereichen nicht so hohe Ausgaben vorsieht. Herr Scholz wirft das Problem einfach der nächsten Bundesregierung vor die Füße", sagte Rehberg der Neuen Osnabrücker Zeitung.

Gleichzeitig äußerte Rehberg Verständnis, dass die Schuldenbremse auch im nächsten Jahr nicht eingehalten werden kann. Wenn man die Sozialbeiträge bei 40 Prozent der Bruttoeinkommen halten wolle, seien Zuschüsse zur Arbeitslosen- und Krankenversicherung unumgänglich. Bei gleichzeitig hohen Investitionen sei es daher "zwingend", die Schuldenbremse auch im kommenden Jahr noch einmal auszusetzen. "Es ist entscheidend, dass wir in 2022 und den folgenden Jahren wieder die Schuldenbremse einhalten. Sonst halte ich es für verfassungsrechtlich problematisch", sagte er.

Die Haushaltspolitiker im Parlament würden sich den Entwurf der Bundesregierung "sehr genau angucken", kündigte Rehberg an. "Es ist klar, dass nicht jeder Wunsch der Fachpolitiker umgesetzt werden kann. Das werde ich auch in meiner Fraktion deutlich machen." Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) will den Haushaltsplan für 2021 und den Finanzplan für die nachfolgenden Jahre am Mittwoch vorstellen.

Scholz hat bereits angekündigt, dass er auch kommendes Jahr aufgrund der Pandemie erneut massive Neuschulden aufnehmen will. Laut einem Papier aus seinem Ministerium sollen es 96,2 Milliarden Euro sein. Damit will die Regierung wie schon für 2020 eine Ausnahme von der im Grundgesetz vorgesehenen Schuldenregel geltend machen. Ab 2022 soll sie wieder eingehalten werden. Dann sollen neue Schulden von 10,5 Milliarden, 2023 von 6,7 Milliarden und 2024 von 5,2 Milliarden Euro aufgenommen werden - und damit die maximal zulässige Neuverschuldung.

Allerdings wird in der Finanzplanung noch "Handlungsbedarf" festgestellt, um dies auch zu erreichen. Diese Lücke wird in der Planung mit 9,9 Milliarden Euro für 2022, 16,4 Milliarden für 2023 und 16,2 Milliarden für 2024 angesetzt.

