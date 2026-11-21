MOSKAU (dpa-AFX) - Die Gründerin des größten russischen Online-Versandhändlers Wildberries, Tatjana Kim, ist wenige Tage nach der Verhängung von europäischen Sanktionen gegen sie von ihrem Posten als Geschäftsführerin zurückgetreten. Das meldeten russische Agenturen unter Berufung auf das Unternehmensregister. Der neue Geschäftsführer ist demnach Alexej Kulikow.

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Am Montag hatten die Außenminister der EU-Staaten neue Russland-Sanktionen beschlossen. Die Maßnahmen trafen auch Kim. Die russischen Onlinehändler Wildberries und Ozon fungierten als Versorgungsnetzwerk für das russische Militär, indem sie den Verkauf von Militärgütern und Gütern mit doppeltem Verwendungszweck erleichterten, hieß es in den Sanktionsbeschlüssen.

Russland überzieht die Ukraine seit fast fünf Jahren mit einem Angriffskrieg. In ihrem Abwehrkampf hatten die ukrainischen Streitkräfte zuletzt auch immer wieder Lagerhäuser von Wildberries angegriffen und hohe Schäden verursacht./ksr/DP/zb