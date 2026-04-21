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TMTG-Aktie im Blick: CEO-Wechsel bei Trump Media inmitten strategischer Neuausrichtung

22.04.26 08:48 Uhr
NASDAQ-Aktie TMTG im Fokus: Neuer CEO zwischen Millionenverlusten und Atom-Fusion | finanzen.net

Zwischen Milliarden-Fusion und Millionenverlusten: Die Trump Media & Technology Group besetzt ihre Spitze mit Interim-Chef Kevin McGurn neu.

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• Devin Nunes gibt CEO-Posten auf
• Milliardenübernahme und wirtschaftliche Verluste im Blick
• TMTG-Aktie seit Jahresbeginn stark im Minus

Führungswechsel bei Trump Media

Bei der Trump Media & Technology Group (TMTG), dem Mutterkonzern der Plattform Truth Social, kommt es zu einer signifikanten personellen Veränderung: Devin Nunes verlässt seinen Posten als CEO, um sich laut eigener Aussage "intensiver auf meine Rolle als Vorsitzender des Geheimdienstberatergremiums des Präsidenten" sowie auf weitere Projekte zu konzentrieren, wie MarketWatch berichtet. Die Nachfolge tritt mit sofortiger Wirkung Kevin McGurn an, der die Position zunächst interimistisch übernimmt. McGurn, der dem Unternehmen bereits seit Dezember 2024 beratend zur Seite steht, gilt als ausgewiesener Experte für digitale Medien.

"Ich möchte Devin Nunes für seinen engagierten Einsatz für das Unternehmen in den vergangenen vier Jahren danken und Kevin McGurn zu seiner Ernennung zum Interim-CEO gratulieren", sagte Donald Trump Jr. im Namen des Verwaltungsrats laut der entsprechenden Pressemitteilung. "Kevin bringt umfassende Erfahrung in den Bereichen Medien, Technologie und Kapitalmärkte mit und verfügt über ein tiefes Verständnis für die Geschäftstätigkeit und die strategischen Prioritäten von Trump Media. Seine Vertrautheit mit dem Unternehmen und seine Übereinstimmung mit unserem Führungsteam versetzen ihn in die einzigartige Lage, Trump Media durch diese wichtige Phase zu führen."

Strategische Neuausrichtung und wirtschaftliche Lage

Der Führungswechsel fällt in eine Phase tiefgreifender strategischer Veränderungen, in der sich das Unternehmen über sein Kerngeschäft als Social-Media-Alternative hinaus positionieren will, wie MarketWatch weiter erläutert. Im Zentrum steht dabei die angekündigte, über sechs Milliarden US-Dollar schwere Fusion mit dem Unternehmen TAE Technologies. Dieser Schritt markiert den Einstieg in den Bereich der Kernenergie, um gezielt den massiven Energiebedarf der KI-Branche zu bedienen und eines der ersten börsennotierten Fusionsenergie-Unternehmen zu schaffen.

Trotz dieser ambitionierten Pläne steht TMTG vor wirtschaftlichen Herausforderungen: Im Vergleich zu Giganten wie Meta oder TikTok bleibt die Plattform mit einem Jahresumsatz von rund 3,7 Millionen US-Dollar klein, während im vergangenen Geschäftsjahr ein Nettoverlust von etwa 712 Millionen US-Dollar verbucht werden musste.

TMTG-Aktie im Blick

Im bisherigen Jahresverlauf verzeichnete die TMTG-Aktie einen erheblichen Rückschlag. Über 25 Prozent verlor das Papier seit Jahresbeginn. Auch am Dienstag schloss die Aktie auf rotem Terrain (-3,73 Prozent bei 9,82 US-Dollar). Im nachbörslichen Handel ließen sich jedoch Gewinne beobachten. So gewann TMTG im außerbörslichen NASDAQ-Handel 1,53 Prozent auf 9,97 US-Dollar.

Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: John Moore/Getty Images, Platt/Getty Images

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