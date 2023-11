Chefs von Online-Plattformen müssen erneut in US-Senat aussagen

Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) am Dienstagvormittag nahezu unverändert

Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) am Mittag behauptet

Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) gewinnt am Dienstagnachmittag

Freundlicher Handel in New York: So entwickelt sich der Dow Jones nachmittags

Zuversicht in New York: S&P 500-Börsianer greifen am Mittwochnachmittag zu

Börse New York in Grün: NASDAQ 100 nachmittags fester

Google DeepMind’s materials AI has already discovered 2.2 million new crystals

Perplexity AI unveils ‘online’ LLMs that could dethrone Google Search

What's Going On With Apple Stock?

Google agrees to pay C$100mn a year for news in Canada

Dell-Aktie, HP-Aktie, Lenovo-Aktie & Co.: Diese IT-Unternehmen produzieren künftig in Indien - und erhalten Millionensubventionen

Heute im Fokus

thyssenkrupp-Vorstand will sich anscheinend mehr Kontrolle aneignen. Barclays hebt RWE-Aktienkursziel an. adidas und PUMA profitieren von starken Foot Locker-Zahlen. Second-Hand-Ware ist in Europa ein Milliarden-Geschäft für Amazon. Londons Black Cabs bald über App buchbar. Aurubis investiert Millionen für Verbesserung des Schlackeprozesses in Bulgarien.