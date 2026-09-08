DAX 26.008 +0,0%ESt50 6.413 +0,1%MSCI World 4.995 +0,2%Top 10 Crypto 10,18 -0,6%Nas 26.421 -0,3%Bitcoin 67.477 -0,8%Euro 1,1625 +0,0%Öl 98,9 +1,9%Gold 4.359 -1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Chefwechsel bei Antenne Bayern: Trio als neue Programmleitung

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Wechsel in der Programmleitung beim Privatsender Antenne Bayern: Programmdirektor Ralf Zinnow macht nach mehr als zwei Jahrzehnten in der Führung Platz für seine drei Stellvertreter. Er verantworte künftig als Leiter Marktentwicklung und Kooperationen die neuen Produkte der Antenne Bayern Group, teilte die Sendergruppe mit. Die Programmleitung übernehmen demnach die drei bisherigen Vizes Bettina von Bentzel, Nick Lisson und Benni Kostal.

Werbung

Zinnow sagte der Mitteilung zufolge: "Die Programmleitung von Antenne Bayern nach über 20 Jahren in der Chefredaktion und Programmdirektion an die kompetenten Kollegen im Haus übergeben zu können, ist für mich ein konsequenter Schritt."

Die Vorsitzende der Geschäftsführung Antenne Bayern Group, Valerie Weber, sagte, Zinnow werde mit all seiner Erfahrung "den Ausbau und die Performance der neuen und wichtigen Programme des Unternehmens, wie Chillout Antenne und 80er 90er Oldie Antenne voranbringen"./fd/DP/nas

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.