Chefwechsel bei Intel - Aktie steigt

NEW YORK (dpa-AFX) - Der zuletzt verstärkt unter Druck geratene Chip-Riese Intel wechselt seinen Chef aus. Der erfahrene Tech-Manager Pat Gelsinger soll zum 15. Februar den Spitzenjob übernehmen, wie Intel am Mittwoch mitteilte. Gelsinger führte zuletzt den Software-Spezialisten VMWare - und hatte zuvor Jahrzehnte bei Intel verbracht, unter anderem als Technologiechef. Zuvor hatte schon der TV-Sender CNBC darüber berichtet. Die Intel-Aktie reagierte mit einem Kurssprung um 9 Prozent. VMWare-Aktien fielen um mehr als 4 Prozent.

Der aktuelle Intel-Chef Bob Swan war 2018 für den langjährigen Konzernlenker Brian Krzanich nachgerückt, der wegen einer Beziehung im Unternehmen seinen Hut nehmen musste. Der einst unangefochtene Chip-Primus hatte in den vergangenen Jahren an Marktmacht verloren. Unter anderem sorgten Probleme bei dem Übergang auf eine neue Fertigungstechnologie dafür, dass der Erzrivale AMD (AMD (Advanced Micro Devices) ) mit seinen Prozessoren punkten konnte. Zuletzt verstärkte Apple den Druck mit der Umstellung seiner Mac-Computer auf Prozessoren aus eigener Entwicklung statt Intel-Chips. Und auch der Software-Riese Microsoft arbeitet Berichten zufolge an eigenen Server-Chips./so/mis