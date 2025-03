Chefwechsel bei Oetker - Ururenkel des Gründers übernimmt

BIELEFELD (dpa-AFX) - Bei Dr. Oetker kommt wieder ein Nachkomme des Gründers an die Konzernspitze: Wie die Dr. August Oetker KG in Bielefeld mitteilte, rückt der 42 Jahre alte Carl Oetker im Mai als persönlich haftender Gesellschafter in die Leitung der Oetker-Gruppe und übernimmt die Leitung der Lebensmittelsparte, die Tiefkühlpizzen, Kuchen, Backmischungen und Desserts herstellt. Der langjährige Konzernlenker Albert Christmann (62) wechselt in den Beirat. Dies entspreche Christmanns Lebensplanung, hieß es von der Firma.

Der seit 34 Jahren im Unternehmen tätige Christmann gehört nicht der Oetker-Familien an, mit Carl Oetker sitzt damit wieder ein Familienangehöriger auf dem Chefsessel. Carls Vater Richard hatte die Firma bis Ende 2016 geführt. Zu Dr. Oetker gehören neben der Lebensmittelsparte noch der Lieferdienst Flaschenpost, Brauereien und Hotels.

Carl Oetker ist ein Ururenkel des Unternehmensgründers August Oetker. Er hat nach seinem BWL-Studium in einer Unternehmensberatung und in Investmentgesellschaften gearbeitet. Er kennt das Familienunternehmen gut: Von 2020 bis 2022 war er Assistent von Christmann, seit vergangenem Jahr ist er in der Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG für den Einkauf verantwortlich.

In ihrer Lebensmittelsparte kam die Dr.-Oetker-Gruppe im Jahr 2023 mit 16 500 Beschäftigten auf einen Umsatz von 4,17 Milliarden Euro, Angaben zum Gewinn macht sie nicht. Die Jahreszahlen für 2024 wurden bislang nicht veröffentlicht./wdw/DP/jha