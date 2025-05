Chefwechsel bei Schwan-Stabilo

HEROLDSBERG (dpa-AFX) - Der Firmenchef des Schreibgeräte-, Kosmetik- und Outdoor-Herstellers Schwan-Stabilo, Sebastian Schwanhäußer, zieht sich aus dem operativen Geschäft zurück. Von Oktober an werde der Italiener Michele Molon federführend die Geschicke des Familienunternehmens leiten, kündigte das Unternehmen in Heroldsberg an. Sebastian Schwanhäußer werde dann den Familienbeirat leiten.

Schwanhäußer war 1996 in das Unternehmen eingetreten. Seit 2006 gehört er der Firmenleitung an und führt den Konzern, mit 800 Millionen Euro Umsatz und rund 5.000 Beschäftigten, seit 2019 in fünfter Generation. Unter seiner Leitung war zu den Sparten Schreibgeräte - darunter die weit verbreiteten Textmarker - und Kosmetikartikeln die Outdoor-Marken Ortovox, Deuter und Gonso zum Portfolio gestoßen.

Der Firmenchef wollte mit seinem Rückzug rechtzeitig einen Generationenwechsel einleiten. "Wir haben diesen Schritt frühzeitig geplant und unabhängig von äußeren Faktoren vorbereitet. Ein früher Wechsel ist aus meiner Sicht besser als ein zu später. Mit unserer Entscheidung schaffen wir Raum für frische Impulse und die nötige Verjüngung", sagte er./dm/DP/jha