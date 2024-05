Chefwechsel

Chefwechsel beim britischen Billigflieger easyJet.

Konzernchef Johan Lundgren gibt den Posten Anfang 2025 an den bisherigen Finanzvorstand Kenton Jarvis ab, wie easyJet am Donnerstag in Luton bei London mitteilte. Der frühere TUI-Manager Lundgren war Ende 2017 mitten im Wirbel um den Brexit an die Spitze von Easyjet gerückt und hatte die Airline ab 2020 während der Corona-Pandemie vor dem wirtschaftlichen Aus bewahrt. Sein Nachfolger Jarvis führt seit Februar 2021 die Finanzen des Unternehmens.

LUTON (dpa-AFX)