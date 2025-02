Chefwechsel: Finanzvorstand Fernandez übernimmt Ruder bei Unilever

Werte in diesem Artikel

LONDON (dpa-AFX) - Der Konsumgüterkonzern Unilever und sein Chef Hein Schumacher gehen künftig getrennte Wege. Schumacher trete zum 1. März zurück und werde das Unternehmen Ende Mai verlassen, teilte Unilever am Dienstag in London mit. Das Unternehmen sprach von einem Schritt "im gegenseitigen Einvernehmen". Nachfolger soll Finanzvorstand Fernando Fernandez werden. Fernandez hat dieses Amt seit Jahresbeginn 2024 inne. Verwaltungsratschef Ian Meakins lobte Schumacher für die Neuausrichtung der Strategie des Konzerns sowie für die finanziellen Fortschritte 2024.

Obwohl der Verwaltungsrat mit der Leistung von Unilever 2024 zufrieden sei, bleibe noch viel zu tun, "um erstklassige Ergebnisse zu erzielen", so Meakins. Für Fernandez werde nun die Suche nach einem Nachfolger gestartet. An den Zielen für 2025 sowie an den mittelfristigen Aussichten hält Unilever fest./nas/jha/