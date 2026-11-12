HUGO BOSS-Aktie im Fokus: CEO Daniel Grieder legt sein Amt zum Jahresende nieder

Chefwechsel

12.11.26 20:39 Uhr

Personalwechsel an der Spitze der HUGO BOSS AG: CEO Daniel Grieder legt sein Amt zum 31. Dezember 2026 nieder.

Auf ihn folgt am 1. Januar 2027 David Epstein. Der Mitteilung zufolge erfolgt der Rücktritt auf Grieders eigenen Wunsch. David Epstein ist seit 2024 Chief Brand Partnerships Officer bei der Frasers Group und als solcher für die Markenpartnerschaften in den Bereichen Sport, Premium und Luxury verantwortlich. Zuvor war er fünf Jahre lang Managing Director der Premium- und Luxury-Divisionen der Frasers Group.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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