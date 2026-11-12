HUGO BOSS-Aktie im Fokus: CEO Daniel Grieder legt sein Amt zum Jahresende nieder
Personalwechsel an der Spitze der HUGO BOSS AG: CEO Daniel Grieder legt sein Amt zum 31. Dezember 2026 nieder.
Werte in diesem Artikel
Auf ihn folgt am 1. Januar 2027 David Epstein. Der Mitteilung zufolge erfolgt der Rücktritt auf Grieders eigenen Wunsch. David Epstein ist seit 2024 Chief Brand Partnerships Officer bei der Frasers Group und als solcher für die Markenpartnerschaften in den Bereichen Sport, Premium und Luxury verantwortlich. Zuvor war er fünf Jahre lang Managing Director der Premium- und Luxury-Divisionen der Frasers Group.
Die HUGO BOSS-Aktie verliert im Tradegate-Handel zeitweise 1,8 Prozent auf 37,54 Euro.
DJG/hab/ros
Dow Jones Newswires
Ausgewählte Hebelprodukte auf Frasers Group
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Frasers Group
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Pere Rubi / Shutterstock.com, TungCheung / Shutterstock.com