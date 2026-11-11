MLP-Aktie stabil: Jan Berg soll 2028 Schroeder-Wildberg an der Spitze ablösen
Beim Finanzdienstleister MLP steht mittelfristig ein Chefwechsel an.
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Der amtierende Vorstandsvorsitzende Uwe Schroeder-Wildberg (61) will seinen Ende 2027 auslaufenden Vertrag nicht verlängern, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Ein Nachfolger ist bereits gefunden: So soll zum 1. Januar 2028 Jan Berg den Vorstandsvorsitz übernehmen. Der 49-Jährige ist Vorstandssprecher der größten Konzerngesellschaft MLP Finanzberatung SE und sitzt zudem im Vorstand der Firmenkunden- und Bankinggeschäfte.
Nach dem Wechsel will sich Schroeder-Wildberg den Angaben zufolge auf Wunsch mehrerer Großaktionäre 2028 für einen Sitz im Aufsichtsrat zur Wahl stellen.
Im XETRA-Handel notiert die MLP-Aktie zeitweise 0,17 Prozent höher bei 11,72 Euro.
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WIESLOCH (dpa-AFX)
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Bildquellen: MLP, MLP