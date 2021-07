P&G-Aktie vorbörslich leichter: CEO von Procter & Gamble tritt zurück

Werbung

Heute im Fokus

DAX im Minus -- Linde hebt Gewinnziel für 2021 erneut an -- RWE erhöht Gewinnprognose -- Fresenius mit leichtem Umsatzplus -- Amazon, Pinterest, Siemens Healthineers, FMC, MTU, QIAGEN im Fokus

Allianz darf komplett eigene Vermögensverwaltung in China anbieten. VW erwartet für Kernmarke "herausforderndes drittes Quartal". Telekom-Milliardär Niel will ILIAD von Börse nehmen. AstraZeneca prüft Optionen für Corona-Impfstoffsparte. Deutsche Wirtschaft wächst schwächer als erwartet. IAG tief in roten Zahlen. Porsche hält an Margenprognose fest. VINCI macht mehr Gewinn. Renault schreibt schwarze Zahlen.