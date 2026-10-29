Cheil Industries präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Cheil Industries hat am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 3410,32 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3462,00 KRW je Aktie vermeldet.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 18,29 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 12.008,04 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 10.150,95 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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