Chembond Chemical Specialties legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
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Chembond Chemical Specialties gab am 16.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,54 INR gegenüber 2,33 INR im Vorjahresquartal.
Der Umsatz lag bei 864,8 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 32,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 653,8 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
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