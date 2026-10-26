Chembond Chemical Specialties: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
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Chembond Chemical Specialties hat am 24.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,21 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Chembond Chemical Specialties ein EPS von 2,69 INR je Aktie vermeldet.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 31,12 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 957,7 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 730,4 Millionen INR ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.net
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