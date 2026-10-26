Chemcon Speciality Chemicals informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
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Chemcon Speciality Chemicals hat am 24.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS belief sich auf 2,05 INR gegenüber 1,57 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
Umsatzseitig wurden 654,5 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Chemcon Speciality Chemicals 537,1 Millionen INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.net
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