Chemie-Branche in Rheinland-Pfalz/Saarland: Gewerkschaft formuliert Forderungen

ALZEY (dpa-AFX) - Die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) Rheinland-Pfalz und Saarland hat am Montag in Alzey ihre Forderungen für die anstehenden Tarifverhandlungen formuliert. So soll es unter anderem ein persönliches "Zukunftskonto" von jährlich 1000 Euro geben, über das jeder Mitarbeiter individuell verfügen kann. Neben der Umwandlung in zusätzliche freie Tage sind dabei etwa die direkte Auszahlung oder Nutzung für die Altersvorsorge denkbar.

Trotz der konjunkturellen Eintrübung der deutschen Wirtschaft seien die Forderungen durch die gesteigerte Produktivität und der Zukunftsprognose für 2020 begründet, sagte Roland Strasser, IG BCE Landesbezirksleiter und Verhandlungsführer für Rheinland-Pfalz, einer Mitteilung zufolge. "Wir haben keine Krise!" Bundesweite Forderungen für die Verhandlungen im Oktober werden am 19. September beschlossen.

Die Arbeitgeber gaben sich skeptisch. "Die Chemie-Branche schreibt rote Zahlen bei Umsätzen, Produktion und Aufträgen. Wir sind bereits im ersten Halbjahr weit unter dem Niveau des Vorjahres. Das holen wir nicht mehr ein", sagte Bernd Vogler, Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbandes Chemie Rheinland-Pfalz. Die Forderungen der Gewerkschaft nach mehr Lohn und mehr Freizeit kämen zum schlechten Zeitpunkt. Ihnen stehe zudem ein Fachkräftemangel gegenüber./wo/DP/zb