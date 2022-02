Chemie-Gewerkschaft fordert Lohnsteigerung oberhalb der Teuerungsrate

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Chemiegewerkschaft IGBCE will in der aktuellen Chemietarifrunde für die 580.000 Beschäftigten in der Chemie- und Pharmaindustrie einen Zuwachs bei Entgelten und Ausbildungsvergütungen erreichen, der oberhalb der Teuerungsrate liegt. "Wir wollen für unsere Mitglieder ein Bollwerk gegen die Inflation errichten", heißt es in einer Mitteilung des IGBCE-Verhandlungsführers Ralf Sikorski.

Die Branche sei nicht nur bestens ausgelastet und verdiene glänzend, sie habe meist auch die aktuellen Preissteigerungen problemlos an ihre Kunden weiterreichen können. Ihre Beschäftigten dagegen hätten diese Option nicht, sie seien der aktuellen Teuerungswelle ungeschützt ausgeliefert.

Die IGBCE machte keine genaue Angabe zu ihrer Lohnforderung. Als Faustformel für die geforderten Lohnzuwächse gilt bei deutschen Gewerkschaften: Produktivitätsfortschritt plus Inflation. Dabei orientieren sich manche Gewerkschaften am Zielwert der EZB für die Inflationsrate von 2 Prozent, manche an der Inflationsrate des Vorjahres.

IGBCE-Sprecher Lars Ruzic sagte: "Derzeit sehen wir, dass die Inflationsprognosen immer noch nach oben angepasst werden." In die Verhandlungen werde man mit einem Inflationswert gehen, der sowohl die Inflationsrate von 2021 als auch die für 2022 erwartete Inflation berücksichtige.

