DAX 24.931 -0,3%ESt50 6.265 -0,0%MSCI World 4.877 +0,4%Top 10 Crypto 8,38 -0,6%Nas 26.269 +0,6%Bitcoin 55.839 -1,1%Euro 1,1465 -0,0%Öl 84,2 -0,8%Gold 4.034 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Chemiebranche steckt weiter in der Krise - Produktion wird 2026 wohl sinken

Werte in diesem Artikel
Aktien
BASF
48.26 EUR 0.16 EUR 0.32 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Bayer
47.62 EUR -0.06 EUR -0.13 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Evonik AG
16.79 EUR 0.04 EUR 0.24 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
LANXESS AG
15.35 EUR -0.26 EUR -1.67 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Merck KGaA
138.85 EUR -0.60 EUR -0.43 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die chemisch-pharmazeutische Industrie in Deutschland sieht sich weiter in der Krise. Im ersten Halbjahr 2026 lag die Produktion nach Angaben des Branchenverbands VCI rund drei Prozent unter dem Vorjahreswert, der Umsatz sank um ein Prozent auf 106 Milliarden Euro. Zugleich seien die Investitionen das dritte Jahr in Folge rückläufig, wie der Verband mitteilte.

Werbung

VCI-Präsident Markus Steilemann sprach von einer enttäuschenden Halbjahresbilanz. "Wir erleben nur eine Atempause, keine Trendwende." Die aktuelle Belebung sei vor allem auf Sondereffekte infolge der kriegerischen Auseinandersetzungen im Nahen Osten zurückzuführen. Unternehmen hätten ihre Lager aus Sorge vor Lieferengpässen aufgefüllt, zugleich habe der Wettbewerbsdruck aus Asien wegen der Sperrung der Straße von Hormus vorübergehend nachgelassen.

Prognose: Produktion wird auch 2026 zurückgehen

Für das Gesamtjahr rechnet der VCI mit einem Rückgang der Produktion um 1,5 Prozent. Wegen der hohen Unsicherheiten hatte der Verband Mitte März seine Prognose für das laufende Jahr zurückgezogen, nachdem er zuvor von einer Stagnation ausgegangen war.

Viele Anlagen seien weiter nicht ausgelastet, Exporte schwach und die Erträge wegen hoher Kosten sowie des intensiven internationalen Wettbewerbs unter Druck. 2025 hatte nur eine starke Pharmasparte den Produktionsrückgang der Branche auf 0,5 Prozent begrenzt.

Werbung

Investitionen gehen zurück

"Besonders besorgniserregend" sei der Rückgang der Investitionen in Sachanlagen. Sie lägen rund 15 Prozent unter dem Niveau von 2023. Für die Unternehmen zählten hohe Energie- und Produktionskosten sowie weitere negative Rahmenbedingungen in Deutschland zu den größten Investitionshemmnissen.

Der VCI fordert von der Bundesregierung einen konsequenten Reformkurs zur Stärkung des Industriestandorts. Genannt werden wettbewerbsfähigere Unternehmensteuern, niedrigere Arbeitskosten, schnellere Genehmigungen und weniger Bürokratie./ceb/DP/mne/mis

Aktuelle BASF Aktie News

Werbung

BASF Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BASF nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
10:51 BASF Buy Deutsche Bank AG
09:16 BASF Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.07.26 BASF Outperform Bernstein Research
15.07.26 BASF Outperform Bernstein Research
15.07.26 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.