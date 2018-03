Chemiekonzern Lanxess erhöht nach Rekordergebnis Dividende

Frankfurt (Reuters) - Der Spezialchemiekonzern Lanxess schraubt nach einem Rekordergebnis im vergangenen Jahr die Dividende nach oben.

Der bereinigte Betriebsgewinn (Ebitda) stieg um 29,6 Prozent auf 1,29 Milliarden Euro, wie das Kölner Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Zu der Entwicklung trugen demnach gesteigerte Absatzmengen sowie ein gutes Geschäft der im vergangenen Jahr erworbenen Tochter Chemtura bei. Kosten für die Integration der neuen Sparte und eine Einmalbelastung durch die US-Steuerreform führten allerdings dazu, dass das Konzernergebnis auf 87 Millionen von 192 Millionen Euro im Vorjahr schrumpfte. Die Anleger will Lanxess mit einer Erhöhung der Dividende um 14 Prozent auf 80 Cent bei Laune halten.

Mit dem Betriebsgewinn traf die 2005 von Bayer abgespaltene Gesellschaft ihre prognostizierte Bandbreite (1,25 bis 1,3 Milliarden Euro) am oberen Ende. Der Umsatz wuchs 2017 um gut ein Viertel auf 9,66 Milliarden Euro. "Im abgelaufenen Geschäftsjahr haben wir strategisch und operativ viel erreicht", erklärte Konzernchef Matthias Zachert. "Damit haben wir eine starke Basis für die Zukunft gelegt." Für das laufende Jahr erwartet er eine leichte Steigerung des bereinigten Ebitda. Einen konkreten Ausblick will Lanxess mit Vorlage der Zahlen vom ersten Quartal am 4. Mai geben.