Kaufsignal für LANXESS: Aktie springt kräftig an und zieht Evonik, WACKER CHEMIE und BASF mit
Eine Kaufempfehlung von MWB Research sorgt bei LANXESS für Rückenwind. Auch andere Chemietitel fahren daraufhin Kursgewinne ein.
Werte in diesem Artikel
Die Aktien von LANXESS haben sich am Freitag deutlich erholt. Sie legten dabei auf XETRA zuletzt um 7,99 Prozent auf 17,16 Euro zu - das höchste Niveau seit Monatsanfang.
Auch andere Chemiewerte wie Evonik (+4,45 Prozent auf 15,96 Euro), WACKER CHEMIE (+2,2 Prozent auf 97,75 Euro) oder auch BASF (+1,09 Prozent auf 49,07 Euro) stiegen wieder. Seit Mitte März hatte die Branche von einer Sonderkonjunktur durch den Iran-Krieg profitiert. Zuletzt geriet die Erholung aber durch die Entspannung ins Wanken.
Nun empfahl Experte Abed Jarad von MWB Research Lanxess-Aktien mit einem Kursziel von 20 Euro zum Kauf. Durch die jüngste Anleihe-Platzierung hätten sich die Kölner zunächst erfolgreich refinanziert und damit den guten Zugang zum Kapitalmarkt bewiesen. Die Kosten seien allerdings etwas höher, sodass der weitere Schuldenabbau von der Ergebnisentwicklung abhänge. Die jüngste Entspannung bei Öl- und Gaspreisen sei hilfreich, in der Lieferkette lasse aber gleichzeitig der Auftrieb durch die Verwerfungen des Krieges nach.
Insgesamt sieht Jarad die Lage aber optimistisch und geht dabei davon aus, dass im ersten Quartal der Tiefpunkt erreicht wurde. Das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken für das zweite Halbjahr und auch 2027 sei günstig. Denn selbst eine moderate Erholung der Endmärkte bedeute auf niedrigem Auslastungsniveau enorme Fortschritte.
FRANKFURT (dpa-AFX)
Ausgewählte Hebelprodukte auf BASF
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BASF
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere BASF News
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com, LANXESS