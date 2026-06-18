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Chemietitel im Fokus

Kaufsignal für LANXESS: Aktie springt kräftig an und zieht Evonik, WACKER CHEMIE und BASF mit

19.06.26 12:18 Uhr
Nach der Flaute: LANXESS-Anleger schöpfen neue Hoffnung - auch Evonik, WACKER CHEMIE und BASF profitieren | finanzen.net

Eine Kaufempfehlung von MWB Research sorgt bei LANXESS für Rückenwind. Auch andere Chemietitel fahren daraufhin Kursgewinne ein.

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Die Aktien von LANXESS haben sich am Freitag deutlich erholt. Sie legten dabei auf XETRA zuletzt um 7,99 Prozent auf 17,16 Euro zu - das höchste Niveau seit Monatsanfang.

Auch andere Chemiewerte wie Evonik (+4,45 Prozent auf 15,96 Euro), WACKER CHEMIE (+2,2 Prozent auf 97,75 Euro) oder auch BASF (+1,09 Prozent auf 49,07 Euro) stiegen wieder. Seit Mitte März hatte die Branche von einer Sonderkonjunktur durch den Iran-Krieg profitiert. Zuletzt geriet die Erholung aber durch die Entspannung ins Wanken.

Nun empfahl Experte Abed Jarad von MWB Research Lanxess-Aktien mit einem Kursziel von 20 Euro zum Kauf. Durch die jüngste Anleihe-Platzierung hätten sich die Kölner zunächst erfolgreich refinanziert und damit den guten Zugang zum Kapitalmarkt bewiesen. Die Kosten seien allerdings etwas höher, sodass der weitere Schuldenabbau von der Ergebnisentwicklung abhänge. Die jüngste Entspannung bei Öl- und Gaspreisen sei hilfreich, in der Lieferkette lasse aber gleichzeitig der Auftrieb durch die Verwerfungen des Krieges nach.

Insgesamt sieht Jarad die Lage aber optimistisch und geht dabei davon aus, dass im ersten Quartal der Tiefpunkt erreicht wurde. Das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken für das zweite Halbjahr und auch 2027 sei günstig. Denn selbst eine moderate Erholung der Endmärkte bedeute auf niedrigem Auslastungsniveau enorme Fortschritte.

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com, LANXESS

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