DAX23.955 -1,6%Est505.808 -1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,39 +0,8%Nas26.088 -0,7%Bitcoin69.048 +0,7%Euro1,1734 -0,1%Öl106,3 -1,3%Gold4.706 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Plug Power A1JA81 SAP 716460 Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 Infineon 623100 Intel 855681 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 RENK RENK73 AMD (Advanced Micro Devices) 863186
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Asiens Börsen im Plus -- VW, Mercedes & Co.: Autoindustrie rechnet mit größerem Stellenabbau -- Allianz, Merck, Telekom, Siemens im Fokus
Top News
Hoffnung auf Gegenbewegung: DAX könnte sich wieder der 24.000er-Marke nähern Hoffnung auf Gegenbewegung: DAX könnte sich wieder der 24.000er-Marke nähern
Börsenhandel am Mittwoch: 10 wichtige Fakten - Birkenstock öffnet Bücher Börsenhandel am Mittwoch: 10 wichtige Fakten - Birkenstock öffnet Bücher
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Chemikalienhändler Brenntag startet mit Gewinnrückgang ins Jahr

13.05.26 07:32 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Brenntag SE
61,84 EUR -0,26 EUR -0,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

ESSEN (dpa-AFX) - Der Chemikalienhändler Brenntag (Brenntag SE) hat im ersten Quartal die Auswirkungen des Konflikts im Nahen Osten und die Sperrung der Straße von Hormus zu spüren bekommen. Umsatz und Ergebnisse gingen im Jahresvergleich zurück. "Obwohl das Jahr mit einem erwarteten langsamen Start begann, bin ich mit unserer Leistung zufrieden, insbesondere im Vergleich zum starken ersten Quartal 2025", sagte Unternehmenschef Jens Birgersson am Mittwoch laut einer Mitteilung. "Unsere neue, flachere Struktur hat den Härtetest bestanden." Das Gewinnziel für 2026 bestätigte er.

Im ersten Quartal schrumpfte der Umsatz im Jahresvergleich um gut zehn Prozent auf 3,66 Milliarden Euro. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) ging um 13,8 Prozent auf 306 Millionen Euro zurück. Für das Gesamtjahr peilen die Essener weiterhin für den operativen Gewinn 1,15 bis 1,35 Milliarden Euro an. Der auf die Aktionäre der Brenntag SE entfallenden Konzernergebnis nach Steuern fiel in den drei Monaten bis Ende März von 135 Millionen Euro im Vorjahr auf 98 Millionen Euro. Während das Unternehmen bei Umsatz und operatives Ergebnis leicht besser abschnitt als von Analysten erwartet, traf es die Erwartungen beim Nettoergebnis./mne/stk

Nachrichten zu Brenntag SE

DatumMeistgelesen

Analysen zu Brenntag SE

DatumRatingAnalyst
30.04.2026Brenntag SE NeutralUBS AG
16.04.2026Brenntag SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
13.04.2026Brenntag SE VerkaufenDZ BANK
13.04.2026Brenntag SE Equal WeightBarclays Capital
02.04.2026Brenntag SE Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
16.04.2026Brenntag SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
24.03.2026Brenntag SE BuyDeutsche Bank AG
20.03.2026Brenntag SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
12.03.2026Brenntag SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
04.03.2026Brenntag SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
30.04.2026Brenntag SE NeutralUBS AG
13.04.2026Brenntag SE Equal WeightBarclays Capital
02.04.2026Brenntag SE Equal WeightBarclays Capital
23.03.2026Brenntag SE Equal WeightBarclays Capital
13.03.2026Brenntag SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
13.04.2026Brenntag SE VerkaufenDZ BANK
25.03.2026Brenntag SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.03.2026Brenntag SE UnderperformJefferies & Company Inc.
16.02.2026Brenntag SE SellUBS AG
03.02.2026Brenntag SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Brenntag SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen