Chengdu Screen Micro-electronics A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
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Chengdu Screen Micro-electronics A ließ sich am 24.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Chengdu Screen Micro-electronics A die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,01 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,030 CNY je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 48,0 Millionen CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Chengdu Screen Micro-electronics A einen Umsatz von 45,6 Millionen CNY eingefahren.
Redaktion finanzen.net
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