Cherrypick Games Spolka Akcyjna Bearer präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

11.10.26 06:35 Uhr

Cherrypick Games Spolka Akcyjna Bearer lud am 09.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,04 PLN präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Cherrypick Games Spolka Akcyjna Bearer ein EPS von 0,100 PLN je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 0,1 Millionen PLN – das entspricht einem Abschlag von 72,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0,5 Millionen PLN erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net