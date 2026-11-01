Chery Automobile informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

01.11.26 06:35 Uhr

Chery Automobile lud am 30.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,55 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,450 USD je Aktie erzielt worden.

Chery Automobile hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 14,53 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 42,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 10,23 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion Finanzen.net