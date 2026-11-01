Chery Automobile präsentierte Quartalsergebnisse

01.11.26 06:35 Uhr

Chery Automobile hat am 30.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,08 HKD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,880 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Chery Automobile hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 113,94 Milliarden HKD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 42,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 80,02 Milliarden HKD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion Finanzen.net