Chevron erhält im Streit mit Ecuador Rückendeckung von Schiedsgericht

Sara Randazzo

NEW YORK (Dow Jones)--Ein Schiedsgericht sieht die gegen den Ölkonzern Chevron in Ecuador erhobene Milliardenforderung als nicht rechtens an. Die Tatsache, dass die Justiz des südamerikanischen Landes eine Strafe von 9,5 Milliarden US-Dollar gegen den US-Konzern verhängt habe, stelle einen Verstoß gegen ein Abkommen mit den Vereinigten Staaten dar, teilte das Internationale Schiedsgericht in Den Haag mit.

Das Gericht sprang damit Chevron zur Seite. Der Ölkonzern wehrt sich seit 2011 gegen das Milliardenurteil in Ecuador. Das Land will das Unternehmen für Umweltschäden im Amazonas haftbar machen. Der Fall sei jedoch mit Betrug und Korruption durchsetzt, so dass das Urteil aus Ecuador nicht durchgesetzt werden könne, stellte das Schiedsgericht fest. Es würde internationalem Recht widersprechen, wenn in irgendeinem Land dieses Urteil Ecuadors respektiert werde.

September 07, 2018