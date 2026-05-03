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Chevron hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Werte in diesem Artikel
Aktien
Chevron Corp Shs -CAD hedged- (spons. GDR)
25.34 CAD 0.57 CAD 2.30 %
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Chevron hat am 31.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 8,46 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,01 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 93,03 Milliarden CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 61,33 Milliarden CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.net

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