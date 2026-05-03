Chevron hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

03.08.26 06:35 Uhr

Der Umsatz wurde auf 93,03 Milliarden CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 61,33 Milliarden CAD umgesetzt worden waren.

Das EPS wurde auf 8,46 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,01 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Chevron hat am 31.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

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Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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