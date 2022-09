Chicagoer Einkaufsmanagerindex fällt unter Wachstumsschwelle

GO

Heute im Fokus

Stabilisierungsversuch: DAX stärker -- Wall Street uneins -- Inflation im Euroraum auf Rekordwert -- Nike leidet unter starkem Dollar -- Fresenius, FMC, Gaspreis im Fokus

Zuckerberg will bei Meta sparen. Commerzbank-Aktie: Weitere 50 Filialen werden geschlossen. Bisheriger Investmentchef wird offenbar Société Générale-Chef. Google plant Bau von großem Rechenzentrum südlich des Flughafens BER. Anleger von Porsche SE unterliegen in Prozess zur VW-Übernahmeschlacht. Allianz und UniCredit straffen Unternehmensverflechtungen in Kroatien.