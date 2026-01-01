DAX24.556 +1,0%Est505.960 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,85 +1,4%Nas23.520 -0,7%Bitcoin69.769 -1,3%Euro1,1899 -0,6%Öl70,84 ±-0,0%Gold5.052 -6,1%
Chicagoer Einkaufsmanagerindex steigt über die Wachstumsschwelle

30.01.26 15:55 Uhr

DOW JONES--Die Stimmung der Einkaufsmanager aus dem Großraum Chicago hat sich im Januar aufgehellt. Der Indikator stieg auf 54,0 Punkte, wie die Vereinigung der Chicagoer Einkaufsmanager mitteilte. Im Dezember stand der Index bei 42,7 Punkten. Volkswirte hatten einen Wert von 44,0 Punkten erwartet.

Der Frühindikator liegt damit über der sogenannten Wachstumsschwelle von 50 Punkten und signalisiert somit eine wirtschaftliche Belebung in der für die US-Konjunktur wichtigen Metropolregion.

Der Einkaufsmanagerindex für die Region Chicago wird von Beobachtern mit besonderer Aufmerksamkeit verfolgt, da er Rückschlüsse auf den landesweiten Einkaufsmanagerindex des Institute for Supply Management (ISM) zulässt. Befragt werden 200 für den Einkauf verantwortliche Manager aus dem verarbeitenden Gewerbe der Region.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

January 30, 2026 09:56 ET (14:56 GMT)