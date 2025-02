Chicagoer Einkaufsmanagerindex steigt unerwartet stark

Wo liegen Chancen in dieser Handelswoche? Großer Marktausblick für DAX, Dow, Gold und Aktien

Tradebesprechung - Was ist Lust und was ist Pflicht? (mit Michael Voigt und Jochen Schmidt)

Heute im Fokus

Microsoft stellt Skype im Mai ein. Bei Palantir dürfte es zunächst keinen Aktiensplit geben. Clariant-Aktie bricht ein: Ausblick enttäuscht. Trump-Zollankündigung lastet auf China-Aktien: BYD-, Alibaba- & Xiaomi-Aktie tiefrot. AlzChem will nach Rekord operativen Gewinn weiter steigern. Tesla beantragt Genehmigung für Fahrdienst in Kalifornien. Commerzbank-Betriebsratschef sagt UniCredit den Kampf an.