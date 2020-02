Chicos FAS hebt die Dividende an

Der amerikanische Modekonzern Chico’s FAS Inc. (ISIN: US1686151028, NYSE: CHS) wird seinen Anteilsinhabern künftig eine Quartalsdividende in Höhe von 0,09 US-Dollar ausbezahlen und erhöht damit die Dividendenausschüttung im Vergleich zum Vorquartal um 2,9 Prozent. Die Zahlung der Dividende erfolgt am 30. März 2020 (Record date: 16. März 2020).

Auf das Jahr hochgerechnet kommen somit 0,36 US-Dollar zur Auszahlung. Beim derzeitigen Börsenkurs von 3,65 US-Dollar entspricht dies einer Dividendenrendite von 9,86 Prozent.

Chico’s ist im Jahr 1983 in Sanibel Island, Florida, gegründet worden. Zu Beginn verkaufte das Unternehmen kleine kulturelle Artikel aus Mexiko und Mode. Heute betreibt der Konzern 1,341 Läden in den USA und in Kanada. Im vierten Quartal des Fiskaljahres 2019 betrug der Umsatz 527,09 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 524,73 Mio. US-Dollar), wie ebenfalls am Donnerstag berichtet wurde.

Seit Jahresanfang 2020 liegt die Aktie an der Wall Street mit 4,20 Prozent im Minus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 433 Mio. US-Dollar (Stand: 27. Februar 2020).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de