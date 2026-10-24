Chifeng Jilong Gold Mining gewährte Anlegern Blick in die Bücher
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Chifeng Jilong Gold Mining stellte am 23.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,34 HKD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,550 HKD je Aktie in den Büchern standen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Chifeng Jilong Gold Mining in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,11 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3,57 Milliarden HKD im Vergleich zu 3,68 Milliarden HKD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.net
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