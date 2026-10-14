DAX 25.260 -0,1%ESt50 6.167 -0,6%MSCI World 4.965 +0,0%Top 10 Crypto 11,30 +2,8%Nas 27.204 -0,2%Bitcoin 74.359 +0,2%Euro 1,1211 +0,1%Öl 105,9 +0,2%Gold 4.147 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

CHIIKISHINBUNSHA: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Werte in diesem Artikel
Aktien
CHIIKISHINBUNSHA CO LTD
104.00 JPY 5.00 JPY 5.05 %
Charts | News | Analysen

CHIIKISHINBUNSHA hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.08.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 14,78 JPY. Im Vorjahresquartal hatten 1,36 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 810,5 Millionen JPY – das entspricht einem Minus von 0,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 813,6 Millionen JPY in den Büchern gestanden hatten.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 19,610 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 3,07 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 3,34 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte CHIIKISHINBUNSHA einen Umsatz von 3,15 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle CHIIKISHINBUNSHA Aktie News

Werbung

CHIIKISHINBUNSHA Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für CHIIKISHINBUNSHA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.