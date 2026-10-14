CHIIKISHINBUNSHA: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

14.10.26 06:35 Uhr

CHIIKISHINBUNSHA hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.08.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 14,78 JPY. Im Vorjahresquartal hatten 1,36 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 810,5 Millionen JPY – das entspricht einem Minus von 0,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 813,6 Millionen JPY in den Büchern gestanden hatten.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 19,610 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 3,07 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 3,34 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte CHIIKISHINBUNSHA einen Umsatz von 3,15 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.net