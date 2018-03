Der amerikanische Hersteller von Kinderbekleidung, Children’s Place Retail Stores Inc. (ISIN: US1689051076, NASDAQ: PLCE), gibt ein neues Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 250 Mio. US-Dollar bekannt.

Gleichzeitig wird die vierteljährliche Dividende von 0,40 US-Dollar auf 0,50 US-Dollar angehoben. Auf das Gesamtjahr hochgerechnet liegt die Dividende damit bei 2,00 US-Dollar. Dies entspricht beim aktuellen Börsenkurs von 127,95 US-Dollar (Stand: 20. März 2018) einer Dividendenrendite von 1,56 Prozent.

Aktionäre erhalten die nächste Auszahlung am 27. April 2018 (Record date: 16. April 2018). Der Konzern mit Hauptsitz in Secaucus, New Jersey, ist 1989 gegründet worden. Heute ist Children’s Place in Nordamerika nach eigenen Angaben das größte Unternehmen fokussiert auf Kinderbekleidung. Zu den Marken zählen “The Children’s Place”, “Place” und “Baby Place” .

Die Aktie ist an der amerikanischen Technologiebörse NASDAQ notiert und liegt dort seit Jahresbeginn 2018 mit 11,97 Prozent im Minus bei einer Marktkapitalisierung von aktuell 2,2 Mrd. US-Dollar (Stand: 20. März 2018).

