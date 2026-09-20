DAX 25.304 -1,6%ESt50 6.236 -1,4%MSCI World 4.914 -0,2%Top 10 Crypto 10,87 +5,5%Nas 26.523 +0,4%Bitcoin 69.955 -1,2%Euro 1,1486 ±0,0%Öl 103,9 -0,9%Gold 4.380
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Chiles Ex-Präsidentin Bachelet zieht UN-Kandidatur zurück

SANTIAGO DE CHILE (dpa-AFX) - Chiles frühere Präsidentin Michelle Bachelet hat ihre Kandidatur für das Amt der UN-Generalsekretärin zurückgezogen. Das gab die 74-Jährige auf der Plattform Instagram bekannt.

Werbung

Bachelet, die zwischen 2018 und 2022 als UN-Hochkommissarin für Menschenrechte fungierte, nannte keine konkrete Begründung für ihren Rückzug. Tags zuvor war sie bei der jüngsten Probeabstimmung im UN-Sicherheitsrat aber auf dem vorletzten Platz gelandet, wie die israelische UN-Mission unter Verweis auf Quellen im Sicherheitsrat mitteilte. Favoritin für die Nachfolge von UN-Generalsekretär António Guterres ist demnach die Diplomatin Rebeca Grynspan aus Costa Rica.

Bachelet ließ wissen, dass sie ihre Kandidatur nicht bereue: "Wir haben dazu beigetragen, die Überzeugung auf die globale Agenda zu setzen, dass die nächste Generalsekretärin eine Frau aus Lateinamerika sein sollte." Neben Grynspan erfüllen auch die ecuadorianischen Bewerberinnen María Fernanda Espinosa und Ivonne A-Baki dieses Kriterium.

Die Chilenin hatte sich bei ihrer Kandidatur für Multilateralismus, Völkerrecht, Demokratie, Menschenrechte und Klimaschutz eingesetzt. Unterstützt wurde sie vom brasilianischen Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva und der mexikanischen Präsidentin Claudia Sheinbaum.

Werbung

Bachelet war zweimal Präsidentin ihres Landes (2006 bis 2010 und 2014 bis 2018). Während der Pinochet-Diktatur war sie mit ihrer Mutter in die DDR geflohen, wo sie Deutsch lernte und Medizin studierte.

UN-Sicherheitsrat trifft Vorauswahl

Die 15 Mitglieder des UN-Sicherheitsrates befinden sich noch in der Phase der Kandidatenfindung, bevor Guterres am 31. Dezember aus dem Amt scheidet. Nach zwei Amtszeiten kann der Portugiese nicht noch einmal kandidieren.

Mit geheimen Probeabstimmungen wird versucht, sich auf einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin zu einigen. Wer Guterres' Amt übernehmen will, braucht mindestens die Stimmen von neun Mitgliedern des mächtigsten UN-Gremiums. Die fünf ständigen Mitglieder im Sicherheitsrat - Russland, China, Frankreich, Großbritannien und die USA - haben jeweils ein Veto-Recht und können eine Personalie mit ihrer Gegenstimme blockieren. Gibt es eine Einigung auf einen Personalvorschlag, wird anschließend in der UN-Vollversammlung darüber abgestimmt./mch/DP/zb

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.