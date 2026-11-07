Chimera Investment gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

07.11.26 06:35 Uhr

Chimera Investment hat am 05.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei -2,31 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,270 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 305,3 Millionen USD gegenüber 229,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion Finanzen.net