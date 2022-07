China-Aktien als Kaufgelegenheiten: Strategin rät zum Einstieg

Weiter zum vollständigen Artikel bei "finanzen.ch"

Angesichts der geldpolitischen Straffungen in vielen Ländern weltweit geht es an den Börsen turbulent zu. Da etwa am US-Aktienmarkt die Risiken in nächster Zeit weiter steigen dürften, empfiehlt eine Strategin von Bank of America Securities den Anlegern, auf den chinesischen Markt zu setzen und dortige Korrekturen als Kaufgelegenheit zu nutzen.