China auch 2019 wichtigster Handelspartner für Deutschland

WIESBADEN (Dow Jones)--China ist 2019 das vierte Jahr in Folge der wichtigste Handelspartner Deutschlands gewesen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, wurden Waren im Wert von 205,7 Milliarden Euro zwischen beiden Staaten gehandelt. Sowohl für die Importe von Produktions- als auch Konsumgütern sei China "äußerst bedeutend". Der Ausbruch des Coronavirus hat die Handelsbeziehungen zwischen beiden Ländern in den vergangenen Wochen allerdings empfindlich gestört.

Die Bedeutung Chinas für die deutschen Importe wird immer größer: Im Jahr 1980 hatte China noch auf Rang 35 der wichtigsten Importstaaten gelegen, 1990 schon auf Rang 14. Seit 2015 ist die Volksrepublik China der Staat, aus dem die meisten Importe nach Deutschland kommen. Im Jahr 2019 wurden Waren im Wert von 109,7 Milliarden Euro aus China importiert.

Auf den Plätzen zwei und drei der wichtigsten Importstaaten lagen 2019 die Niederlande (98,7 Milliarden Euro) und die Vereinigten Staaten (71,4 Milliarden Euro).

Wichtigster Abnehmer deutscher Exporte im Jahr 2019 waren wie bereits in den Vorjahren die Vereinigten Staaten. Dorthin wurden Waren im Wert von 118,7 Milliarden Euro exportiert. An zweiter Stelle in der Rangfolge der bedeutendsten Zielstaaten für deutsche Exporte lag Frankreich (106,8 Milliarden Euro), gefolgt von China (96,0 Milliarden Euro) auf Rang drei.

Die höchsten Exportüberschüsse wies Deutschland im Jahr 2019 mit den Vereinigten Staaten (47,2 Milliarden Euro), Frankreich (40,7 Milliarden Euro) und dem Vereinigten Königreich (40,4 Milliarden Euro) aus. Für die Volksrepublik China wies der Außenhandel 2019 einen Importüberschuss aus: Insgesamt überstieg der Wert der aus China importierten Waren den Wert der dorthin exportierten Waren um 13,7 Milliarden Euro.

