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China begrüßt Waffenruhe zwischen Iran und USA

08.04.26 10:49 Uhr

PEKING (dpa-AFX) - China hat die Waffenruhe zwischen dem Iran und den USA begrüßt. Die Volksrepublik habe die Vermittlungsbemühungen durch Pakistan und andere Länder unterstützt, sagte Außenamtssprecherin Mao Ning in Peking. China habe sich stets für eine Feuerpause sowie eine Lösung der Streitigkeiten durch diplomatische Kanäle eingesetzt und hoffe, dass alle Seiten zusammenarbeiten, um eine baldige Wiederaufnahme des normalen Schiffsverkehrs durch die Straße von Hormus zu ermöglichen.

Zuvor hatten mehrere Medien berichtet, China habe den Iran ermutigt, offen für einen Weg zu einer Feuerpause im Konflikt mit den USA und Israel zu sein. Mao bestätigte dies nicht direkt und verwies darauf, dass China weiter eine konstruktive Rolle für Frieden im Nahen Osten spielen wolle.

Irans Botschafter in China äußerte derweil Hoffnung, dass China und andere Länder den Frieden in der Region absichern könnten, wie die "South China Morning Post" berichtete. Bei einer Pressekonferenz in Peking drohte Abdolreza Rahmani Fazli demnach, dass der Iran hart zurückschlagen wird, wenn die USA die Vereinbarungen missachten. Mao sagte dazu, dass China Kontakt mit allen Seiten halten werde.

Peking gilt als wichtiger Verbündeter Teherans, auch weil China dem Iran viel Öl abkauft und das von Sanktionen betroffene Land seit Jahren unterstützt. Chinas Außenminister Wang Yi hatte wegen des Konflikts in den vergangenen Wochen 26 Telefonate mit Amtskollegen in der Region, aber auch Deutschlands und Russlands geführt. China und Pakistan hatten zudem Forderungen für einen Frieden in dem Krieg vorgebracht./jon/DP/jha