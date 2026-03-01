DAX24.631 -2,6%Est505.988 -2,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5000 +3,3%Nas22.668 -0,9%Bitcoin56.209 +0,6%Euro1,1706 -0,6%Öl79,29 +9,3%Gold5.395 +2,2%
China bekräftigt Freundschaft mit Iran

02.03.26 14:37 Uhr

PEKING (dpa-AFX) - China hat Iran in der aktuellen Krise Unterstützung zugesichert und zugleich die USA und Israel zu einem sofortigen Stopp der Militäraktionen aufgefordert. Außenminister Wang Yi bekräftigte nach chinesischen Angaben in einem Telefonat mit seinem iranischen Amtskollegen Abbas Araghtschi die "traditionelle Freundschaft" zwischen beiden Ländern.

Wang sagte weiter, China unterstütze das Land bei der Wahrung seiner Souveränität, Sicherheit und territorialen Integrität. Peking habe die USA und Israel aufgefordert, die militärischen Handlungen unverzüglich einzustellen, eine weitere Eskalation zu vermeiden und eine Ausweitung der Kämpfe auf den gesamten Nahen Osten zu verhindern./jpt/DP/mis