China beschleunigt Nuklear-Aufrüstung wegen zunehmender Angst vor US-Konflikt

FRANKFURT (Dow Jones)--China hat den Ausbau seines Atomwaffenarsenals beschleunigt, weil sich seine Einschätzung der von den USA ausgehenden Bedrohung geändert hat. Dies sagen Personen, die mit den Überlegungen der chinesischen Führung vertraut sind. Dies wirft ein neues Licht auf die Aufrüstung, die die Spannungen zwischen den beiden Ländern erhöht. Die Anstrengungen Chinas im Nuklear-Bereich waren schon lange vor dem Einmarsch Russlands in die Ukraine zu beobachten, aber die Zurückhaltung der USA, sich direkt dort einzumischen, hat Pekings Entscheidung, der Entwicklung von Atomwaffen als Abschreckung mehr Gewicht zu verleihen, wahrscheinlich noch verstärkt, so einige dieser Personen.

Die chinesische Führung sehe in einem stärkeren Atomwaffenarsenal eine Möglichkeit, die USA von einer direkten Verwicklung in einen möglichen Konflikt um Taiwan abzuhalten. Zu den jüngsten Entwicklungen gehört, dass in diesem Jahr die Arbeiten an mehr als 100 mutmaßlichen Raketensilos in Chinas abgelegener westlicher Region beschleunigt wurden, in denen atomar bestückte Raketen untergebracht werden könnten, die in der Lage wären, die USA zu erreichen, sagen Analysten, die Satellitenbilder des Gebiets untersuchen.

US-Politiker haben erklärt, dass die Hintergründe von Chinas nuklearem Vorstoß unklar sind. Unabhängige Sicherheitsanalysten, die sich mit der Verbreitung von Atomwaffen befassen, sagen, dass sie ebenfalls im Unklaren darüber sind, was Peking antreibt. Die Personen, die der chinesischen Führung nahe stehen, sagten, dass Chinas verstärkte Konzentration auf Atomwaffen auch von der Befürchtung angetrieben wird, dass Washington versuchen könnte, die kommunistische Regierung in Peking zu stürzen, nachdem die USA unter den Regierungen Trump und Biden eine hawkishe Wende in ihrer China-Politik vollzogen haben.

In der Öffentlichkeit hat China seine nuklearen Bestrebungen heruntergespielt. "Zu den Behauptungen der USA, China baue seine nuklearen Fähigkeiten dramatisch aus, möchte ich zunächst sagen, dass dies nicht stimmt", so Fu Cong, Generaldirektor der Abteilung für Rüstungskontrolle des Außenministeriums, Anfang des Jahres. Er sagte, China arbeite daran, seine nukleare Abschreckung auf das für die Landesverteidigung erforderliche Mindestniveau zu bringen. Die chinesische Führung war der Ansicht, dass Atomwaffen nur von begrenztem Wert seien, da sie für die meisten Kriege keine realistischen Optionen böten.

Nach Angaben der Personen, die mit den Überlegungen der Führung vertraut sind, kam es Anfang 2020 zu einem grundlegenden Wandel, als die US-Regierung ihre Haltung gegenüber Peking in der Anfangsphase der Covid-19-Pandemie verschärfte. Die scharfe Kritik hochrangiger Beamter der Trump-Administration an der Kommunistischen Partei habe zu einem Konsens in der chinesischen Führung geführt, dass Washington bereit sei, größere Risiken einzugehen, um Chinas Aufstieg zu stoppen, so einige der Personen.

