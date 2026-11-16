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China: Dreiertreffen mit Russland und USA 'bahnbrechend'

PEKING (dpa-AFX) - Vor dem anstehenden Dreiertreffen zwischen den Präsidenten Russlands, Chinas und der Vereinigten Staaten hat Peking die Wichtigkeit der Begegnung hervorgehoben. Dieses Treffen sei von "bahnbrechender Bedeutung", sagte Außenamtssprecherin Mao Ning in Peking. Die drei würden sich über die Wahrung des Weltfriedens und die Förderung der Stabilität zwischen Großmächten austauschen, erklärte sie.

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An diesem Donnerstag treffen sich Chinas Präsident Xi Jinping, US-Präsident Donald Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin am Rande des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) im südchinesischen Shenzhen. China ist in diesem Jahr als Vorsitzland auch Gastgeber des Wirtschaftstreffens.

Dies sei das erste persönliche Treffen der Staatsoberhäupter Chinas, Russlands und der USA, betonte Mao. Die Stärkung der Kommunikation zwischen den drei Staaten, die Beilegung von Meinungsverschiedenheiten und die Stabilisierung der Beziehungen lägen im Interesse der drei Länder und entsprächen den Erwartungen der internationalen Gemeinschaft, fuhr sie fort. Nähere Details zu Gesprächsthemen nannte sie nicht.

Auch Washington und Moskau hatten das Treffen bereits bestätigt. Beobachter rechnen jedoch nicht mit wegweisenden Ergebnissen. So dämpfte ein US-Beamter vorab etwa die Erwartungen, dass bei dem von den USA gewünschten Gespräch über eine mögliche Reduzierung der weltweiten Atomwaffenbestände konkrete Ergebnisse oder eine Vereinbarung erzielt werden. Vielmehr sei dieses als Einstieg anzusehen./jon/DP/jha

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