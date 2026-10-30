Mercedes-Benz-Aktie: Warum der Gewinnanstieg die Prognosesenkung nicht aufwiegt

China drückt die Marge

30.10.26 17:26 Uhr

Der Gewinn steigt, die Prognose sinkt: Reicht die Stärke außerhalb Chinas, oder entscheidet das schwache Pkw-Geschäft über die Richtung der Aktie?

• Analysten sind gespalten bezüglich der Zukunftsaussichten, während Källenius die Strategie zur Reduktion der China-Abhängigkeit erst im Februar 2027 konkretisieren will.

• Das Unternehmen verzeichnet im dritten Quartal einen Anstieg des Konzern-EBIT, jedoch sinkt die bereinigte Umsatzrendite und der Free Cashflow fällt deutlich, hauptsächlich durch die Schwäche in China.

• Mercedes-Benz senkt die Prognose für 2026 aufgrund eines herausfordernden chinesischen Marktes und höherer Kosten, wobei das Pkw-Geschäft im Schlussquartal möglicherweise die Gewinnschwelle erreicht.

Pkw-Geschäft könnte im Schlussquartal an der Gewinnschwelle liegen

Analysten bleiben gespalten, Buy und Hold halten sich die Waage

Was Källenius für 2027 plant, soll erst im Februar feststehen

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Mercedes-Benz hat am Dienstag den Gesamtjahresausblick gesenkt, und die Zahlen vom Mittwoch zeigten, wie stark China das Pkw-Geschäft belastet. Entscheidend sind nun das Schlussquartal und die Planung für 2027.

Prognose gesenkt, Pkw-Geschäft trägt die Last

Das Unternehmen begründete die Senkung in der Ad-hoc-Mitteilung am Dienstag mit dem zunehmend herausfordernden Marktumfeld in China und höheren Kosten im Schlussquartal, darunter höhere Materialkosten. Sie kam einen Tag vor dem regulären Quartalsbericht.

Mercedes-Benz Cars erwartet für 2026 nun eine bereinigte Umsatzrendite von 2 bis 3 Prozent, bisher waren 3 bis 5 Prozent vorgesehen. Das Konzern-EBIT soll auf Vorjahresniveau liegen statt deutlich darüber. Der Vorjahreswert war durch hohe Kosten, unter anderem für den Stellenabbau , belastet, weshalb zunächst ein deutlicher Anstieg erwartet wurde. Der Free Cashflow des Industriegeschäfts soll deutlich unter dem Vorjahr liegen, bisher hieß es leicht darunter. Unverändert bleiben die Prognosen für Vans und Financial Services.

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Die Last trägt damit das Pkw-Geschäft, während Vans und Financial Services ihre Ziele halten. Dass auch der Cashflow stärker fällt als geplant, verschärft das Bild für das Industriegeschäft.

Zahlen vom Mittwoch: Gewinn steigt, Cashflow fällt

Im Zwischenbericht am Mittwoch stieg das Konzern-EBIT im dritten Quartal auf 1,77 Milliarden Euro nach 0,75 Milliarden Euro im Vorjahr, was das Unternehmen vor allem mit geringeren Sonderposten erklärt. Das bereinigte Konzern-EBIT sank dagegen um 15 Prozent auf 1,78 Milliarden Euro. Der Anstieg ist damit eher ein Basiseffekt als ein operativer Fortschritt.

Bei Cars lag die bereinigte Umsatzrendite bei 2,5 Prozent nach 4,8 Prozent im Vorjahr. Finanzchef Harald Wilhelm sagte in der Telefonkonferenz, die höheren Kosten für Rohstoffe und Modellpflege seien gegenüber dem China-Effekt wenig ins Gewicht gefallen. Der Pkw-Absatz in China brach um 31 Prozent ein, außerhalb Chinas legte er um 1 Prozent zu. Der Free Cashflow des Industriegeschäfts betrug 172 Millionen Euro, der Konsens lag laut Unternehmen bei 422 Millionen Euro. Das Unternehmen führt das vor allem auf höhere Bestände neuer Fahrzeuge zurück.

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Die China-Schwäche trifft damit Ergebnis und Liquidität zugleich, auch wenn der Absatz außerhalb Chinas und der Absatz batterieelektrischer Fahrzeuge wachsen.

Analysten uneins, 2027 als Prüfstein

Konzernchef Ola Källenius will die Abhängigkeit vom chinesischen Markt senken, Details sollen erst im Februar mit der Prognose für das Folgejahr kommen. Wilhelm schloss für das Pkw-Geschäft im Schlussquartal einen operativen Verlust nicht aus, die Marge dürfte leicht um die Gewinnschwelle liegen. Jefferies-Analyst Philippe Houchois sah am Mittwoch auch 2027 skeptisch: Erste Aussagen, die Pkw-Sparte könne sich ähnlich wie im zweiten Halbjahr 2026 entwickeln, mit einer operativen Marge um 1,5 Prozent, bedeuteten zusätzliche Risiken für die Markterwartungen.

Die Analystenlage fällt gespalten aus. Nach dem Analystenkonsens lautet das Votum Moderate Buy, bei 12 Analysten mit 6 Buy und 6 Hold. Das mittlere Kursziel von 52,59 Euro liegt rund 30 Prozent über dem XETRA-Vortagesschlusskurs von 40,56 Euro, die Spanne reicht von 37 bis 70 Euro. Die Deutsche Bank bestätigte am Donnerstag ihr Buy-Rating und senkte das Kursziel von 70 auf 65 Euro, die UBS bestätigte am selben Tag ihre Hold-Einstufung und senkte ihr Kursziel von 45 auf 42,50 Euro. Citi stufte am Mittwoch mit Hold und 40 Euro ein, zuvor waren es 42 Euro. Damit hängt die Bewertung der Aktie an der Frage, ob das Schlussquartal den Tiefpunkt markiert oder 2027 ähnlich schwach bleibt.

Als nächster Beobachtungspunkt gilt die Prognose für das Folgejahr, die Källenius für Februar 2027 angekündigt hat und mit der er die Strategie gegen die China-Abhängigkeit konkretisieren will. Als nächster Zahlentermin ist vorläufig der 18. Februar 2027 vermerkt.

Julia Walter, Redaktion Finanzen.net

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