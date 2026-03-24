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China Eastern Airlines kauft Airbus-Maschinen im Wert von 15,8 Mrd USD

25.03.26 11:31 Uhr
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Von Kimberley Kao

DOW JONES--China Eastern Airlines kauft bei Airbus 101 Flugzeuge des Typs A320neo. Nach Angaben der chinesischen Fluggesellschaft hat die Bestellung nach Listenpreisen einen Wert von insgesamt rund 108,89 Milliarden Yuan, was 15,80 Milliarden US-Dollar entspricht. Die Flugzeuge sollen laut China Eastern in Tranchen von 2028 bis 2032 ausgeliefert werden.

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Die Fluggesellschaft erklärte, der Kauf sei Teil ihrer Strategie, Flotten im Voraus zu planen und zu reservieren, und stehe noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die chinesische Regierung. Airbus habe gegenüber China Eastern Zugeständnisse beim Preis gemacht. Der tatsächliche Kaufpreis werde niedriger ausfallen als der Listenpreis.

Die Transaktion werde in Raten gezahlt und dürfte den Cashflow und den Betrieb des Unternehmens nicht wesentlich beeinflussen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/cln

(END) Dow Jones Newswires

March 25, 2026 06:31 ET (10:31 GMT)

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DatumRatingAnalyst
24.03.2026Airbus SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.03.2026Airbus SE OverweightBarclays Capital
20.03.2026Airbus SE KaufenDZ BANK
19.03.2026Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
17.03.2026Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
24.03.2026Airbus SE OverweightBarclays Capital
20.03.2026Airbus SE KaufenDZ BANK
19.03.2026Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
17.03.2026Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
16.03.2026Airbus SE OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
24.03.2026Airbus SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.03.2026Airbus SE HoldJefferies & Company Inc.
20.02.2026Airbus SE HoldJefferies & Company Inc.
19.02.2026Airbus SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.02.2026Airbus SE HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
31.10.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.10.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.08.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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